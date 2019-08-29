Обвал дома в Дрогобыче: число жертв возросло до восьми

Фото: ГСЧС

В Дрогобыче в результате обвала части жилого дома с погибли восемь человек, в том числе и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы сообщали о шести жертвах ЧП.

"По состоянию на 7:00 29 августа под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них 1 ребенок), предварительно смерть которых наступила сразу во время завала", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время поисково-спасательных работ силы ГСЧС из-под завалов спасли семь человек, в том числе и пять детей. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения с различными травмами.

"Поисково-спасательные работы завершены. По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются", – отметили в ГСЧС.

На данный момент всех жителей поврежденного дома эвакуировали. На базе городской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома. А в одной из местных больниц подготовили 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей (в настоящее время размещено 8 человек, обратившихся за помощью). На месте работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем мэра Дрогобыча и оперативная группа ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, по факту обрушения жилого дома уже открыто уголовное производство.

К слову, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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