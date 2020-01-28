Велосипедисты из Днепра объехали почти десять стран за месяц: видео

По Европе на двух колесах – пара из Днепропетровской области за месяц объездила почти с десяток стран на велосипедах. Впечатлениями поделились с корреспондентами новостей "Сегодня".

"А вот и наша батарея. Она позволяет проехать на велосипеде 150 километров", – рассказывает один из туристов, Денис.

Это и есть секрет днепровских путешественников о том, как быстро и экономно проехаться по Европе. Денис рассказывает – нажал на кнопку и вперед. Все благодаря электробатарее:

"Это дает нам возможность разогнаться на скорости 55 километров в час. И при такой скорости мы можем проехать от 90 до 100 километров, в зависимости от погодных условий".

За два месяца парень самостоятельно собрал электробатарею. Детали снял с разбитой машиныTesla. Их хватило на два велосипеда. И пара отправилась в Европу. Денис и Наталья начали свое путешествие из Одессы, далее были Молдова, Румыния, Венгрия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия, Польша. А потом – домой.

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Проблемы появились через 5 дней, еще в Украине. Из-за перегруженного движения на дороге, Наталья не справилась с управлением велосипеда и упала. Пришлось даже ехать в травмпункт.

"После падения первые три дня было трудно ехать. Было больно. Но мы решили ехать дальше, потому что очень много сил было вложено за эти полгода, когда мы собирали эти средства", – делится путешественница.

А дальше – спали в палатках, заряжались и ели на заправках. Границу пересекли без очереди.

"Очень просто, удивительно. Потому что безвизовый режим работает. Мы просто приехали, они взяли наши паспорта, поставили печати и мы поехали дальше", – говорит Денис.

На обычных велосипедах Денис и Наталья ехали бы на два месяца дольше. А с электробатареей справились за 30 дней.

"Впервые ехала на таком, это был мой первый опыт езды на электровелосипеде. У меня было очень мало времени, чтобы все это понять, как все это работает", – признается Наталья.

Стоило путешествие на двоих 5000 долларов. Сейчас двухколесные разобрали на зиму, чтобы не испортились. Весной пара планирует повторить путешествие, теперь уже отправятся в сторону Греции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как путешественник из Одессы установил необычный рекорд. На велосипеде мужчина направлялся в Боливию, но по дороге решил побывать в самом высокогорном городе мира.

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