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Путешественник из Одессы установил необычный рекорд: видео

10 января, 04:29

Одессит на своем велосипеде поднялся в самый высокогорный город мира

Путешественник-велосипедист из Одессы Руслан Верин установил собственный рекорд – покорил самый высокий город планеты – Ла-Ринконада в Перу.

Поселок, расположенный на высоте 5100 метров над уровнем моря, и одессит признался, что вначале его планы не включали посещение этого города, сообщает "Ранок з Україною".

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На велосипеде мужчина направлялся в Боливию, но по дороге решил побывать в самом высокогорном городе мира.

Его населяют 30 тысяч человек. Город известен тем, что тут добывают золото. Несмотря на плохую экологическую ситуацию в городе, загрязнение воздуха и отсутствие канализации, Руслан остался доволен путешествием и сделанными снимками.

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Фото: www.radiosvoboda.org

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что, несмотря на кризисные явления, число международных туристов в мире растет. И, что выгодно для Украины, путешественники начинают осваивать все новые маршруты.

Между тем, больше половины поездок совершаются в европейские страны, что является шансом для Украины нарастить туристический поток.

При этом о прелестях Украины в мире знают мало. Совладелец группы компаний-лоукостеров Join UP! и SkyUp (недавно запустившей регулярные рейсы из Львова в Париж) Александр Альба вспоминает инцидент на Сардинии, когда туристы были арестованы, потому что вывозили розовый песок: "На Херсонщине, – говорит Альба, – тоже есть розовый песок, но об этом мало кто знает".

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Источник: Сегодня

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