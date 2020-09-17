В Сумах пассажирка избила кондуктора троллейбуса из-за маски (фото)

В Сумах пьяная пассажирка избила кондуктора из-за замечания надеть маску.

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Как сообщили в пресс-службе КП "Електроавтотранс", инцидент произошел в салоне троллейбуса №275, который курсировал по маршруту №7 "Химгородок – Центролит".

По словам кондуктора Светланы, на остановке "Вишневый сад" в салон зашли две женщины, одна из них была без защитной маски. Кондуктор попросила пассажирку надеть маску. Одна из этих пассажирок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем.

На повторные просьбы соблюдать требования карантина и надеть средства индивидуальной защиты или же покинуть салон общественного транспорта, решительно настроенная пассажирка никак не реагировала и продолжала скандалить.

В результате водитель был вынужден остановить движение троллейбуса. В то время, как кондуктор вышла из салона на остановку и стала вызывать полицию, пассажирка набросилась на нее. Сначала работница предприятия получила удар в лицо, потом – удары по телу. Остановить драку и усмирить пьяную пассажирку с трудом смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову.

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"Кондуктор защищалась, как могла, но травм избежать не удалось. Врачи зафиксировали на руках и лице потерпевшей многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке. После помощи медиков, пострадавшая написала заявление в полицию", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во Львове молодому парню не понравилось, что ему сделали замечание в общественном месте из-за маски. После этого молодой парень стал вести себя агрессивно и набросился на пожилого мужчину.

Также напомним, в Одессе мужчины подрались из-за маски.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Telegram/Х Одесса

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