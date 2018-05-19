Видеошок: в Днепре спасатели смыли с дерева застрявшего кота

В Днепре сотрудники ГСЧС необычным образом спасли кота, который залез на верхушку дерева. Об этом пишет местная жительница Марина Трубинова на своей странице в Facebook.

По словам девушки, жильцы многоэтажки заметили кота, который не мог слезть с дерева и вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели решили необычным образом спасти кота. Они просто направили на него пожарный рукав с водой.

"У нас во дворе 2 дня сидел на дереве кот- не мог слезть. Кто-то из жильцов позвонил в мчс. И... его спасли. Так только у нас в стране могут спасать", – подписала видео Марина Трубинова.

Как результат, кот испугался и сам спрыгнул с дерева на землю.

Видео: facebook.com/marina.trubinova

Ранее в США провели операцию по спасению кота. Домашний питомец по кличке Цыган забрался на столб. Однако спустится вниз он уже не смог. Хозяева опомнились только через несколько дней, ведь кот часто надолго уходил из дома.

Также мы писали, что японский кот влюбился в обогреватель. Кот по прозвищу Бусао просто не отходит от тепловой лампы. Странную страсть заметили у него очень давно – тогда его только подобрали с улицы. Котенок очень сильно замерз. Сейчас пушистому целых девять лет, но он до сих пор спит только у обогревателя, независимо от погоды.

Кроме этого, мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook Владислав Онежский. На записи видно, как рыжий кот подкрадывается сзади к ничего не подозревающему медвежонку. Когда последний развернулся и увидел кота, он метнулся на ближайшее дерево. Кот попытался забраться следом за ним, но не смог.