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Вирус передался от мамы: в Днепре спасают младенца с COVID-19

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 ноября, 12:20
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Сейчас малыш находится в реанимации детской больницы. Он в тяжелом состоянии
Врачи спасают младенца с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
Врачи спасают младенца с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре врачи спасают новорожденного ребенка, у которого диагностировали коронавирус. Сейчас малыш находится в реанимации.

Об этом сообщает телеканал D1.

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Коронавирус передался от мамы

Как стало известно, в отделении Днепропетровской областной детской больницы спасают новорожденного малыша, который заразился коронавирусом.

Ребенок 10 дней от роду считается самым тяжелым пациентом. Сейчас он находится в реанимации. Отмечается, что коронавирусом болела его мама.

Какая ситуация в больнице?

Как рассказал заведующий COVID–отделением Игорь Майденко, в Днепропетровской областной детской больнице развернуто 20 коек. Все они подключены к системе подаче кислорода.

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На данный момент занято 80% мест и новые пациенты продолжают поступать. При необходимости количество коек могут увеличить до 40.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 006 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 699 жителей Украины (всего – 70 146). Вылечить удалось 2 479 138 инфицированных (12 464 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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