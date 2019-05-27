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Во время каникул школьники Днепра будут ездить без льгот

27 мая, 15:15

В мэрии сообщают, что для студентов льготный проездной будет действовать до конца июня,

Фото: Pixabay

Во время летних каникул днепровские школьники не смогут пользоваться льготой в общественном транспорте. Так, с сегодняшнего дня и до конца августа учащимся общеобразовательных учреждений города придется оплачивать полную стоимость проезда. Так, за поездку в электротранспорте придется платить 4 грн вместо 2 грн, а в маршрутках — 7 грн вместо 1,75 грн. 

"В то же время, по информации КП "Днепровский электротранспорт", продолжается продажа льготных месячных проездных билетов на июнь для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I—IV уровней аккредитации, учащихся учреждений профессионального образования", — рассказали в пресс-службе Днепровского горсовета.

В мэрии сообщают, что для студентов льготный проездной будет действовать до конца июня, пока в вузах идут сессии. А вот в июле и августе студентам также придется оплачивать проезд по обычному тарифу.

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Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для поступления в школу в Украине.

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Тег каникулы, проездной, школьники, проезд

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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