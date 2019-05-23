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Реформа школы в Харькове: новые закупки и "слежка" за пропиской

23 мая, 15:34

На закупку оборудования и мебели в классах потратили 52,6 млн грн и установили "слежку"

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Иллюстрация. Фото: Pixabay

Учебный год, который ознаменовался началом работы "Новой украинской школы" и внедрением инклюзивного образования, подходит к концу. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, прижилась ли реформа в школах Харькова и области и что ждет родителей будущих первоклассников.

Как оказалось, в учебных заведениях города и области успели проделать немалую работу, чтобы создать "Новую украинскую школу". Загадочные три буквы НУШ, по словам директора департамента образования горсовета Ольги Деменко, — "это школа, в которую приятно ходить ученикам".

"Здесь прислушиваются к их мнению, учат критически мыслить, не бояться высказывать свое мнение и быть ответственными гражданами", — считает Деменко.

На внедрение стандартов НУШ чиновникам пришлось изрядно потратиться, правда, львиную долю финансов выделили из государственного бюджета.

К примеру, как рассказали нам в департаменте образования ОГА, в области для создания современного образовательного пространства за счет субвенции из государственного и местных бюджетов приобрели оборудование на сумму 52,6 млн грн, которые потратили на дидактические материалы, мебель и компьютерное оборудование.

Положительно о реформе отзываются и на местах в области, указывая, что многие сельские школы действительно получили современные возможности для обучения.

"Работать стало удобнее, а для детей интереснее, благодаря новой технике, которая появилась в классе: интерактивная доска, проектор, экран, ноутбук. Позитивные сдвиги, безусловно, есть. Дети с удовольствием участвуют в "Утренних встречах", с радостью работают с "Дневником впечатлений", нравятся кубики Lego", – рассказала учительница 1-го класса одной из сельских школ Богодуховского района.

Родители же во многом солидарны с педагогами.

"Да, в школу мы идем с большим удовольствием. Наша бабушка и вовсе сказала, что школа похожа на детский сад, так как уроки учить не обязательно. Хотя в этом плане я бы меняла подход, нужна ответственность и дисциплина", – говорит мама первоклассницы Татьяна Мостипанова.

Новая система образования ждет первоклассников уже с осени. В первый класс в сентябре планируют зачислить 14 453 ребенка, из них 13 600 – в коммунальные школы. Закупки нового оборудования и дидактических материалов будут проводить, правда, сколько денег потратят, в мэрии пока не говорят.

Родители же будущих школьников сейчас проходят квест с зачислением ребенка в школу, ведь в понравившееся учебное заведение просто так не попадешь. Первоочередное право на зачисление имеют дети, которые проживают на территории обслуживания школы, у которых есть братья-сестры, которые уже являются учениками этой школы. Также зачислять могут детей сотрудников учебного заведения.

"Прием документов для поступления в первый класс начался 4 апреля и длится до 31 мая. Но на практике оказалось иначе. Мы решили идти в школу неподалеку, к тому же там нам нравится учитель. И хотя я пришла в середине апреля, директор начала меня подгонять, мол, до 2 мая все бумаги не принесете – не примем", — рассказала мама первоклассницы Ольга.

Устроить ребенка не по месту прописки еще сложнее: подать документы в "чужую" школу получится только в середине лета, когда пройдет первая очередь и появятся вакантные места.

Отметим, реформа образования началась в 2018 году. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней. Обучение по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования стартует:

  • для начального образования – с 1 сентября 2018 года;
  • для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;
  • для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

Таким образом, завершится преобразование школьного обучения в Украине в 2030 году.

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Тег Харьков, школа, школьники, прописка

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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