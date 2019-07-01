Военному-контрактнику, из-за которого на полигоне под Кривым Рогом были ранены несколько бойцов, выдвинули подозрение

В результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемым, пострадали три человека

Фото: kv.npu.gov.ua.

Солдату-контрактнику, из-за которого на полигоне в Кривом Роге были ранены трое военнослужащих, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления ГБР сообщили о подозрении солдату-контрактнику одной из воинских частей Нацгвардии в нарушении правил обращения с боеприпасами, что привело к телесным повреждениям нескольким военнослужащих (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, во время боевых учений личного состава Нацгвардии на полигоне, 5 апреля 2018 года, один из контрактников по собственной инициативе поднял с земли снаряд РПГ-22 и бросил его спусковым механизмом в сторону железобетонной плиты.

Брошенную гранату фактически в воздухе перехватил другой военнослужащий. Через некоторое время, не реагируя на замечания коллег по службе, тот же контрактник повторно совершил бросок боеприпаса. От удара о железобетонную плиту граната взорвалась.

В результате – сам контрактник и двое его сослуживцев получили тяжкие телесные повреждения – множественные взрывно-осколочные ранения. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, гвардейцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщалось, в Киеве разыскивают пропавшего солдата-контрактника. Также мы сообщали, что в Вооруженных силах назрел вопрос ликвидации лишний войсковых частей.

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