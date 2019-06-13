Существенный некомплект: зачем ВСУ оптимизация воинских частей

По словам эксперта, такие изменения помогут решить вопрос некомплекта

Фото: Минобороны Украины

Вопрос ликвидации лишних воинских частей Вооруженных сил Украины и перераспределения военнослужащих является сегодня принципиальным.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по стратегическим коммуникациям, экс-начальник управления информационных операций Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Кравчук, комментируя заявление начальника Генштаба Руслана Хомчака.

По его словам, некомплект отдельных единиц влияет на боеспособности армии.

"В любом случае он прав. За годы войны было создано много дополнительных воинских частей. Вместе с тем их штатная часть не соответствовала тем цифрам, которые были заложены в начале. Этот вопрос требует решения. Ведь в некоторых частях некомплект является существенным. Это неправильно. Это влияет на боеспособность. Почему бы не оптимизировать штаб и не убрать лишние должности, которые не являются принципиально важными и не могут годами быть заполнены", – говорит Кравчук.

При этом, как считает эксперт, такие изменения надо проводить аккуратно, чтобы они сыграли только в плюс.

"Нужно пересмотреть все нормы и положения боевого устава, поскольку именно в соответствии с его положениями и формировались штаты воинских частей. И когда, например, штат части будет сокращен на 28%, то важно, чтобы при этом боеспособность части на эти же 28% не пострадала", – добавляет военный эксперт.

Напомним, Хомчак был назначен начальником Генштаба в мае с приходом к власти нового президента Украины. Генерал сразу же определил приоритетные задачи ВСУ. По мнению Хомчака, самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава, а также перечислил основные направления деятельности Вооруженных Сил.

Кроме того, глава Генштаба прокомментировал возможность военного решения на Донбассе. Он дал понять, что чисто военного варианта урегулирования конфликта не видит.

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