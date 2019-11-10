Военные городки в Днепропетровской области остались без воды

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Из-за дырявого водопровода 10 тысяч жителей Днепропетровской области уже вторую неделю – без воды. В основном это – военные с семьями. Цистернами бойцы подвозят техническую, а вот с питьевой – беда. Приходится или покупать бутилированную или ездить к колодцам.

Инна моет посуду водой, которую успела набрать еще вчера. В ее поселке Черкасское в водопроводе -"засуха". На кухне черпает из ведра. В ванной – из канистры и бутылей.

"В таких условиях купаемся. Минимум 10 баклажек. И хорошо, если вода более-менее чистая", – сетует она.

Воду цистернами подвозят военные.

По 30 литров каждый раз тянет домой Валентина. Говорит – повезло, что хоть привозят к самому подъезду. Жаль только, что пить эту воду нельзя.

Хотя и техническая, но разбирают быстро, – говорит солдат, который развозит воду. Таких машин – шесть. А жителей в Черкасском – 4000 человек.

"Когда вода заканчивается – едем, заправляемся, и привозим обратно", – рассказывает Валентин Пахомов, военнослужащий

Воду набирают в старых скважинах. Трубы давно заржавели.

Отсюда же везут и к военному гарнизону. В Черкасском базируется 93-я бригада. Летом обустроили собственное водохранилище. Из него подвели воду в казармы.

"Знали, что будет такая неприятность. Созданы резервуары с технической водой. И своими насосами подаем воду в краны военнослужащим", – говорит Руслан Шевчук, и. о. командира 93-й отдельной механизированной бригады.

И моются бойцы только по-фронтовому. В передвижных банях. Такими пользуются на передовой. Внутри – душевые и прачечные.

"В автоматизированном режиме. Независимо от того, есть ли вода в гарнизоне или нет. Люди, когда приходят с занятий, с работ, могут прийти помыться и осуществить стирку личных вещей", – говорит Сергей Мельников, начальник тыла 93-й отдельной механизированной бригады.

Когда-то жителям военных поселков воду поставляли исключительно из скважин. Только в Черкасском их – 24. Здесь и очищали. Но в начале девяностых трубы подсоединили к общему водопроводу.

Ведет он к каналу, который в 50 километрах от Черкасского. И давно уже износился – латать дыры коммунальщикам с трудом удается.

"В некоторых местах он сварке не подлежит. На сегодняшний день потери воды достигли 90%", – говорит Павел Николюкин, поселковый председатель Черкасского.

Единственный выход – заменить трубу. На это нужно 170 млн гривен. Деньги просили в области. Однако чиновники, вместо того, чтобы ремонтировать, решили строить новый водопровод.

"Сделаем за два – три месяца проектную документацию, на новый водопровод в 15 километров. Это альтернативный выход, хорошо, что он у нас есть, мы выделим средства из областного бюджета на строительство этого водопровода", – говорит Александр Бондаренко, председатель Днепропетровской ОГА.

Работы обещают начать уже весной. А до тех пор люди будут пользоваться только привозной.

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