В Лисичанске из-за отключения водоснабжения объявили чрезвычайную ситуацию

Всего без воды в Луганской области остались 80 тысяч человек

/ Фото: Pixabay

В Лисичанске из-за длительного отключения водоснабжения объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщили на официальной странице Лисичанского городского совета.

Это решение приняли во время заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры внесли изменения, а в случае необходимости приостановить их функционирование. Также будет изменен режим работы медицинских учреждений и отменены плановые операции.

Реклама

"Населению и на объекты инфраструктуры подвезено 152 куб. м технической воды (с начала работ – 459,5 куб. м)", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области 80 тысяч человек остались без воды из-за отключения от электроснабжения трех насосных станций "Лисичанскводоканала". Централизованного водоснабжения лишились центральная, южная части Лисичанска, Приволье и Новодружеск.

Отметим, что с начала года это уже не первая такая ситуация с "Лисичанскводоканалом". В частности, энергетики отключали его от электроснабжения в марте и в августе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама