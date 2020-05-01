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Возле Днепра разбился легкий самолет: есть погибшие

1 мая, 20:02

Ксения Капустинская

Одномоторное воздушное судно загорелось после крушения

Сегодня возле Днепра, который ослабляет карантин, неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта упал и загорелся одномоторный самолет. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате происшествия погибли два человека. Всего воздушное судно рассчитано на четыре места.

"1 мая в 16:26 спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта", – отмечают в ГСЧС.

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В службе уточнили, что о крушении им сообщили медики скорой помощи. При этом после падения одномоторный самолет загорелся, и на место происшествия выехали отделения пожарно-спасательной части.

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"Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10. <...> Было привлечено восемь спасателей и две единицы техники", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему во время карантина над столицей низко летают самолеты, хотя Украина временно приостановила международное авиасообщение с другими странами – для профилактики распространения коронавируса в нашей стране.

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крушение Днепр самолет ГСЧС

Источник: Сегодня

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