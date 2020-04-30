"Что не запрещено, то разрешено": Днепр ослабляет карантин

В городе решили с 4 мая открыть все зеленые зоны, а с 12 - небольшие магазины

В мэрии Днепра приняли решение ослабить карантин, введенный из-за коронавируса – с 4 мая будут разрешены прогулки по зеленым зонам и паркам.

Об этом в своем Facebook сообщил городской голова Борис Филатов.

"Единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены", - подчеркнул он.

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Мэр города напомнил, что Днепре есть "около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения".

"Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих. Можете называть это как угодно – лазейкой или обходным путем", - заверил градоначальник.

При этом он предупредил, что те, "кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции".

"Даже в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули. ... Пожалуйста, соблюдайте их требования – не собирайтесь в компании, будьте в масках и ведите себя прилично", - призвал Филатов.

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Мэр города заверил также, что, начиная с 12 мая, "в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счет, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро".

"Разумеется, здесь также нужно будет соблюдать особый режим – с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям. В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно", - рассказал градоначальник.

Отдельно он призвал горожан к соблюдению масочного режима и других мер предосторожности: "не собирайтесь в компании, беспрекословно выполняйте требования полиции, которая также, как и вы, устала от карантина, не говоря уже о том, что они, как и медики, имеют повышенный риск заразиться".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет выхода из карантина, но это должно пройти четко по плану. Глава государства отметил, что после этого придется жить по новым правилам безопасности.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что Украина благодаря своевременному реагированию на эпидемию и введению жестких мер не допустила ситуации как в Италии или Испании, где более 200 тысяч зараженных и десятки тысяч смертей. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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