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Всю ночь спасали жизнь: коронавирус "добрался" до больницы Мечникова в Днепре

10 апреля, 10:50

Татьяна Власенко

Женщина была доставлена ​​из Першотравенска

В борьбу с коронавирусной инфекцией включилась и больница имени Мечникова в Днепре. Вчера, 9 апреля, туда доставили женщину в тяжелом состоянии, у которой лабораторно был подтвержден COVID-19.

"И дни тяжелых испытаний… Больница Мечникова вступила в новую эру своей работы. Мы лечим пациентов с коронавирусом", – написал на своей странице в Facebook главный врач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, женщина была доставлена ​​из Першотравенска, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, 9 апреля в 18:40, на девятый день болезни. У нее наблюдалась тяжелая дыхательная недостаточность.

"Насыщение крови кислородом всего 69% – угрожающее жизни состояние. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден методом ПЦР в тот же день. Всю ночь в реанимации спасали жизнь", – рассказал Рыженко.

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Он также сообщил, в больнице находится еще одна женщина с подозрением на COVID-19.

"Вторая женщина – беременная с тяжелой вирусной пневмонией – 8 апреля родила здорового ребенка. Девочка. Вес 3,5 кг, рост 51 см. Происхождение пневмонии уточняем", – отметил Рыженко.

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Напомним, в городе Першотравенске Днепропетровской области произошла вспышка коронавируса. Чтобы остановить распространение вируса, власти ограничили въезд в город и выезд из него.

Ранее там, несмотря на карантин, был проведен съезд ХЦ "Новое поколение", на базе которой создан "Международный библейский колледж", и в который на обучение приезжали люди из разных стран мира.

О том, кого чаще всего поражает новый коронавирус в Украине – рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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