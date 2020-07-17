Держали в страхе несколько регионов: в Днепре задержали рэкетиров (фото и видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре лидера и активных участников организованной преступной группировки, которые терроризировали жителей нескольких регионов.

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Как сообщили на официальном сайте спецслужбы, были задокументированы факты вымогательства с граждан сотен тысяч долларов.

"По предварительным данным следствия, фигуранты под искусственными поводами систематически "выбивали" деньги с представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае невыплаты "дани" злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, угрожали насилием и расправой", - говорится в сообщении.

Кроме того, "бандиты совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, которые угрожали жизни и здоровью людей".

Видео: СБУ

Также было установлено, что члены группировки требовали от ІТ-предпринимателя передать им в собственность разработанную мужчиной программу, а после отказа начали требовать у него 180 тысяч долларов.

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"Задокументированы факты вымогательства ежемесячной "дани" от владельца станции техобслуживания автомобилей и представителя теннисного клуба. После уплаты денег злоумышленники "гарантировали" невмешательство в предпринимательскую деятельность потерпевших и не угрожать их безопасности", – добавили в ведомстве.

Бойцы спецподразделения СБУ задержали пятерых активных участников группировки во время получения очередных сумм "дани" от разных предпринимателей. Им сообщили о подозрении.

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Решается вопрос избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей. Были проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов расследования.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности остальных участников группировки.

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Напомним, недавно в Полтавской области задержали криминального авторитета и возглавляемую им группировку вымогателей. Как это было – смотрите в сюжете:

Также мы разбирались, как в Украине похищают людей.

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