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В Полтавской области задержали опасную банду рэкетиров

20 сентября, 14:43

Главой группировки оказался криминальный авторитет

В Полтавской области правоохранители задержали криминального авторитета и возглавляемую им группировку вымогателей.

Банда занималась рэкетом и заказными убийствами по всей стране. Кроме того, по данным следствия, преступники организовывали рейдерские захваты в Одесской и Киевской областях, а в самой столице поджигали автомобили.

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У членов группировки провели около полусотни обысков, изъяли огнестрельное и холодное оружие, деньги и наркотики. Всего задержано четыре человека. Среди них – 60-летный главарь бандитов. Как говорят в полиции, он известен в криминальных кругах как "Самвел Донецкий", а в Армении объявлен в международный розыск за убийство.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды  входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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