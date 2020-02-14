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Загадочные метки на подъездах напугали жителей Днепра: тайна раскрыта

14 февраля, 12:14

Днепряне предположили, что метки могли оставлять квартирные воры

/ Фото: Наше місто

Жители Соборного района в Днепре насторожились после появления на дверях подъездов странных меток – неизвестные рисовали мелом цифры на входе в парадное.

В сети вспыхнула горячая дискуссия о том, чем являются эти пометки – безобидной шуткой или кодом для квартирных воров, сообщает "Наше місто".

Как оказалось, подозрительные знаки были выставлены по всему району, но больше всего их заметили на жилом массиве "Победа".

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Однако, как выяснили патрульные полицейские, метки не имеют никакого отношения ни к розыгрышам, ни к квартирным ворам – цифры на подъездах рисовали продавцы картофеля, чтобы не ходить дважды в одно и то же место.

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"Патрульные сегодня выезжали на вызов по этому поводу. Мужчины, которые ставили метки, пояснили — они продают картошку. Метки ставят там, где уже были, чтобы дважды не тревожить жильцов. Ничего запрещенного у них не выявили. В машине действительно оказались мешки с картошкой", — заверила спикер патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко.

Напомним, в Одессе мужчина пытался ограбить квартиру, в которой находились дети. Злоумышленник проник в дом, пока хозяйка вышла в магазин. Мужчина обманул 11-летнего мальчика и его 5-летнюю сестренку, сказав что пришел отец.

Кроме того, в Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги. На счету двух подельников минимум полтора десятка краж.

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