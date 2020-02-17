Затравили до анорексии: в Кривом Роге школьница попала в больницу с ужасающим весом

Анорексия чаще возникает у перфекционистов / Фото: freepik.com

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за травли окружающих школьница довела себя до анорексии. Об этом сообщает Первый городской.

Вес 14-летней девочки снизился с 56 до 37 килограммов. Две недели девочка провела в больнице. Желудок ребенка уже не работал, поэтому кормили ее через специальный зонд. Сейчас она находится дома. По словам родителей, состояние девочки значительно улучшилось.

Родители утверждают, что дочь довели до отчаяния насмешки ровесников, но школьный психолог считает, что виной всему замечания отца, который сравнивал ее с сестрой.

Напомним, на Прикарпатье молодая девушка, которой было всего 18 лет, увлеклась похудением и умерла от анорексии. Матери девушка рассказала, что уехала на учебу в другой город. Оттуда вернулась, похудев на 15 килограммов, состояние ее здоровья резко ухудшилось. К сожалению, врачи не смогли спасти ее.

Кстати, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)".

Ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама