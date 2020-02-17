Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Затравили до анорексии: в Кривом Роге школьница попала в больницу с ужасающим весом

17 февраля, 09:58

Сейчас состояние подростка улучшилось

Анорексия чаще возникает у перфекционистов

Анорексия чаще возникает у перфекционистов / Фото: freepik.com

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за травли окружающих школьница довела себя до анорексии. Об этом сообщает Первый городской.

Вес 14-летней девочки снизился с 56 до 37 килограммов. Две недели девочка провела в больнице. Желудок ребенка уже не работал, поэтому кормили ее через специальный зонд. Сейчас она находится дома. По словам родителей, состояние девочки значительно улучшилось.

Родители утверждают, что дочь довели до отчаяния насмешки ровесников, но школьный психолог считает, что виной всему замечания отца, который сравнивал ее с сестрой.

Напомним, на Прикарпатье молодая девушка, которой было всего 18 лет, увлеклась похудением и умерла от анорексии. Матери девушка рассказала, что уехала на учебу в другой город. Оттуда вернулась, похудев на 15 килограммов, состояние ее здоровья резко ухудшилось. К сожалению, врачи не смогли спасти ее.

Кстати, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)".

Ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Кривой Рог анорексия травля буллинг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)
В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)Днепр
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилище
Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилищеДнепр
Снежный коллапс в Днепропетровской области: авто скользят и попадают в сугробы (фото, видео)
Снежный коллапс в Днепропетровской области: авто скользят и попадают в сугробы (фото, видео)Днепр
Застрявшие машины и поваленные деревья: фото и видео последствий непогоды в Днепре
Застрявшие машины и поваленные деревья: фото и видео последствий непогоды в ДнепреДнепр
В Днепропетровской области 17-летння девушка родила в туалете
В Днепропетровской области 17-летння девушка родила в туалетеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...