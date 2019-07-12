Зеленский предложил мэру Днепра пари: не откроете мост – уйдете в отставку

Президент побывал в Днепре с рабочим визитом

Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Днепр. Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Днепр глава государства предложил мэру города необычное пари. Об этом с места событий сообщает корреспондент "Сегодня".

В частности, осматривая ход ремонта Нового моста, который длится уже около двух лет, мэр города Борис Филатов объяснил, что задержка с вводом объекта в эксплуатацию задерживается из-за недобросовестных подрядчиков.

В свою очередь, глава государства предложил градоначальнику пари: "14 сентября не открываете мост, можете сами уйти в отставку. Честно? Честно".

Филатов на пари согласился и пригласил президента на открытие переправы.

"Мы договорились с мэром Борисом Филатовым, что 14 сентября будет официальное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов сам напишет заявление и уйдет в отставку. А если откроют в сроки, я приеду на открытие", – пообещал Зеленский.



Новый мост в Днепре стал объектом пари Зеленского и Филатова. Фото: Максим Журавель, "Сегодня"

Он также подчеркнул, что проверять качество проделанной работы будет его команда. Глава государства также посетил еще несколько локаций в Днепре, а после этого отправился в Кривой Рог.

Напомним, ранее мы сообщали после Днепропетровской области в планах президента значится поездка еще в два региона – Одесскую и Херсонскую области.

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