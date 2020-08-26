Зеленский заехал в McDonald's в Днепре: появилось видео

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Днепропетровскую область заглянул в популярный ресторан общественного питания.

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Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. Президент заказал в McDonald's наггетсы и бургер.

Видео: tiho.ua, instagram

Ранее мы сообщали, что Зеленский без охраны и кортежей заехал в McDonald’s на автомобиле Tesla и купил кофе во время интервью "Откровенно с президентом", чем обрадовал сотрудников заведения.

Отметим, что глава государства не стесняется заказывать еду или напитки в обычных заведениях. Особенно он отличился в мае, когда стал президентом. Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский опубликовал неожиданное фото с шаурмой. Вместе с ним были и его помощники, в частности бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Также напомним, президент Украины проинспектировал в Днепре ход капитального ремонта здания и элементов благоустройства территории гимназии № 33. Ремонтные работы начались еще в прошлом году и сейчас школа почти готова. Первая очередь зданий, где будут проходить занятия, откроется уже на следующей неделе.

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