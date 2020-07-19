Жестокое избиение женщины в маршрутке Днепра: неизвестные отомстили нападавшему

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту избиения женщины в маршрутном такси №101А. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

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Как отметили на сайте, инцидент произошел во время движения маршрутного автобуса в Шевченковском районе.

В тот день на месте происшествия пострадавшая отказалась писать заявление, однако следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также полиция подтвердила информацию о том, что вскоре после инцидента злоумышленника избили неизвестные. В соцсетях публикуют фото мужчины, который лежит на полу.

"В Шевченковском отделе полиции зарегистрирован в журнале единого учета факт избиения мужчины, причастного к указанному инциденту. В ближайшее время по данному материалу будет принято законное решение", – добавила пресс-служба.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Инцидент произошел между станциями "Холодная Гора" и "Южный вокзал".

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