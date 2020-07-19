Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Жестокое избиение женщины в маршрутке Днепра: неизвестные отомстили нападавшему

19 июля, 18:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полиция подтвердила факт избиения злоумышленника

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту избиения женщины в маршрутном такси №101А. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Реклама

Как отметили на сайте, инцидент произошел во время движения маршрутного автобуса в Шевченковском районе.

В тот день на месте происшествия пострадавшая отказалась писать заявление, однако следователи квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также полиция подтвердила информацию о том, что вскоре после инцидента злоумышленника избили неизвестные. В соцсетях публикуют фото мужчины, который лежит на полу.

"В Шевченковском отделе полиции зарегистрирован в журнале единого учета факт избиения мужчины, причастного к указанному инциденту. В ближайшее время по данному материалу будет принято законное решение", – добавила пресс-служба.

В тренде
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину
Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Инцидент произошел между станциями "Холодная Гора" и "Южный вокзал".

Также смотрите в сюжете о драке в столичной маршрутке:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

маршрутка Днепр избиение полиция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фото
В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фотоУкраина
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Нашествие медуз в Украине: необычную живность заметили в Днепре и Запорожье (фото, видео)
Нашествие медуз в Украине: необычную живность заметили в Днепре и Запорожье (фото, видео)Украина
В Днепре женщина-полицейский выстрелила себе в голову прямо на службе
В Днепре женщина-полицейский выстрелила себе в голову прямо на службеДнепр
В Днепропетровской области подростки растрощили вагон поезда (видео)
В Днепропетровской области подростки растрощили вагон поезда (видео)Днепр
В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршрутке
В Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршруткеДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять