"Сдают нервы": в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски (видео)

Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание

В харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Инцидент произошел между станциями "Холодная гора" и "Южный вокзал".

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Выяснилось, что двое коммунальщиков сделали замечание пассажиру из-за того, что он едет без маски, несмотря на карантин. В ответ на это мужчина начал драку. Пассажиры начали их разнимать, а одна из женщин даже предложила ему маску. Но мужчина все равно вел себя агрессивно.

Видео инцидента опубликовали на странице "Брутальный Харьков" в Facebook.

Видео: facebook.com/kharkivbrutal

"У харьковчан сдают нервы: драка в метро из-за масок. Работники сделали замечание типу, что тот без маски, и тут у него поехала планка – начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД", – говорится в сообщении.

В итоге – пассажирам все же удалось уладить конфликт.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кому и какие "светят" штрафы за отсутствие маски.

Также мы сообщали, что в Киеве в метро пассажирку оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Кроме того, смотрите, как правильно носить маски в жару:

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