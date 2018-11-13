Жителям Кривого Рога дали тепло: работают все котельные

Сегодня, 15:17

Сегодня ночью в работу была запущена последняя котельная

 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В городе Кривой Рог Днепропетровской области, где 12 ноября прошел митинг из-за отключения отопления, включили теплоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Криворожская теплоцентраль".

"Сегодня ночью была запущена последняя котельная №5 АО "Криворожская теплоцентраль", в которую была ограничена подача газа. Наконец-то проблема решена, и жители Долгинцевского района на протяжении суток почувствуют тепло в своих домах", – рассказывают в пресс-службе предприятия.

Также отмечено, что газ сейчас подается на все объекты АО "Криворожская теплоцентраль".

"По состоянию на 13.11.2018 все котельные стабильно работают и выходят на номинальный режим", – сообщают на предприятии.

Напомним, по факту отключения отопления в Кривом Роге правоохранители проводят расследование.

Мы также сообщали, что в Кривом Роге из-за отсутствия отопления были закрыты школы и детские сады. Температура воздуха в садиках достигала 14 градусов тепла.
отопление, тепло, теплоснабжение, Кривой Рог

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Автор:

Журавель Максим

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