Под офисом "Криворожгаза" активисты подожгли шины: в организации заявили о захвате здания

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сегодня под зданием компании "Криворожгаз" прошел митинг. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Митингующие начали собираться под стенами "Криворожгаза" сегодня утром около 9:00. Главное требование горожан – возобновление тепла, подача которого была частично прекращена компанией 11 ноября. Местная пресса сообщает, что в пикете приняли участие около 300 человек. Люди, добиваясь встречи с представителями "Криворожгаза", перед зданием подожгли шины.

"Люди требовали включить им тепло в домах, где на данный момент его еще нет. В указанном месте сотрудники полиции следили за общественным порядком. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Заявлений о поджоге шин тоже не поступало", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Бронецкая.

Как сообщили на странице компании в социальной сети, митингующие взяли здание штурмом и в заложниках держат представителей предприятия.

"Здание "Криворожгаза" взяли штурмом неизвестные из-за отказа "Нафтогаза" Украины поставлять газ предприятию Криворожская Теплоцентраль. В заложниках остаются Анатолий Пономаренко, технический директор и Борис Рыбка, начальник управления охраны труда, которые вел с ними (митингующими. – Авт.) переговоры. Они объясняли, что "Нафтогаз" Украины должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут", – сообщили на странице "Криворожгаза" в Facebook.

Однако в Криворожской полиции отмечают, что им не поступало никаких заявлений по этому поводу.

"О заложниках в полиции информации не поступало", – отметили нам в управлении полиции.

Мы уже писали о том, что с понедельника, 12 ноября, в школах и детских садах Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы.

Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.

