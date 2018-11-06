"Золотой" мусор: жители Кривого Рога научились зарабатывать на отходах

После подорожания тарифов на содержания дома жители одной из многоэтажек города решили взять на себя часть обязанностей коммунальщиков

В Кривом Роге жители одного из многоэтажных домов научились зарабатывать на мусоре. Они сортируют бумагу, пластик и стекло – все, что можно сдать на переработку. В течение месяца собирают отходы в подвале, а потом продают переработчикам. За каждые сто килограмм отсортированного мусора жители дома получают 300-350 гривен.

Сортировать мусор, чтобы на этом зарабатывать, соседям предложила Виктория Николаева. Когда тарифы на содержание дома выросли, его жители решили часть функций коммунальщиков взять на себя, чтобы меньше платить компании-управляющему. После этого они и начали искать способ заработать на этом немного денег.

С начала года жильцы дома собрали более тысячи гривен. За эти деньги они купили энергоемкие лампы в подъезде, а остальные деньги потратили на обустройство крыльца – на ступеньках положили плитку. Весной надеются закупить саженцы деревьев и цветов, чтобы высадить их во дворе.

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