10 вражеских обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 13 декабря, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"Так, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска устроили пять обстрелов. У Марьинки велся огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя и Березовой враг ударил из станковых противотанковых гранатометов. У Каменки стреляли из РПГ и пулеметов крупного калибра.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано пять вражеских обстрелов. Два из них, из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия, враг устроил неподалеку Крымского. У Новолуганского стреляли из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Луганского велся огонь из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Ранее мы сообщали, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Напомним, 11 декабря боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих получили ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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