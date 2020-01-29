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12 обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

29 января, 07:13

Враг снова применил запрещенное «Минском» оружие

/ Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 28 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили четыре обстрела:

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  • дважды вблизи Лебединского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Березовой велся огонь из гранатометов различных систем;
  • рядом с Васильевкой ударили из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемьвражеских обстрелов:

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  • дважды неподалеку Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Орехово велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • четыре раза рядом с Новотошковским ударили из минометов калибра 120 мм – противник выпустил 26 мин, с 82-мм миномета – 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Троицким стреляли из автоматических станковых гранатометов.

"Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 27 января боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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