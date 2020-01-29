12 обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 28 января, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.
"28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили четыре обстрела:
- дважды вблизи Лебединского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Березовой велся огонь из гранатометов различных систем;
- рядом с Васильевкой ударили из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемьвражеских обстрелов:
- дважды неподалеку Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Орехово велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза рядом с Новотошковским ударили из минометов калибра 120 мм – противник выпустил 26 мин, с 82-мм миномета – 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Троицким стреляли из автоматических станковых гранатометов.
"Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения", - рассказали в ООС.
Напомним, 27 января боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.
Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк