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На Донбассе боевики устроили 10 обстрелов: где было "жарко"

28 января, 07:11

Враг снова применил запрещенное «Минском» оружие

/ Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 27 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов:

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  • недалеко от Песков стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды рядом с Новотроицким велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Лебединского враг применил минометы калибра 82 мм – противник выпустил 9 мин, а также гранатометы различных систем и другое стрелковое оружие;
  • в районе Тарамчука оккупанты ударили из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеские обстрела:

  • неподалеку Майорского стреляли из гранатометов различных систем;
  • в районе Кондрашовки Новой велся огонь из 82-мм миномета;
  • рядом с Южным враг ударил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Новотошковское боевики применили 120-мм минометы – 5 мин.

Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи Богдановки, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

"Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 26 января боевики 11 раз обстреляли ВСУ на Донбассе. Двое военнослужащих погибли, еще двое – были ранены.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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