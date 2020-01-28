На Донбассе боевики устроили 10 обстрелов: где было "жарко"

За прошлые сутки, 27 января, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили шесть обстрелов:
- недалеко от Песков стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды рядом с Новотроицким велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Лебединского враг применил минометы калибра 82 мм – противник выпустил 9 мин, а также гранатометы различных систем и другое стрелковое оружие;
- в районе Тарамчука оккупанты ударили из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеские обстрела:
- неподалеку Майорского стреляли из гранатометов различных систем;
- в районе Кондрашовки Новой велся огонь из 82-мм миномета;
- рядом с Южным враг ударил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новотошковское боевики применили 120-мм минометы – 5 мин.
Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи Богдановки, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 26 января боевики 11 раз обстреляли ВСУ на Донбассе. Двое военнослужащих погибли, еще двое – были ранены.
Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу рассказал, что ждет боевиков на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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