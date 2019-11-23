14 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 22 ноября, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов. У Талаковки и Водяного велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку от Песков – из стрелкового оружия. Вблизи Тарамчука и дважды у Красногоровки – стреляли из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от Шумов стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм. Дважды у Причепиловки боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра +82 мм и станковых противотанковых гранатометов боевики устроили вблизи Новолуганского. Дважды неподалеку от Зайцево велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - рассказали в ООС.

Напомним, 21 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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