Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

14 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

23 ноября, 07:09

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 22 ноября, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов. У Талаковки и Водяного велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку от Песков – из стрелкового оружия. Вблизи Тарамчука и дважды у Красногоровки – стреляли из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Реклама

Восемь обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от Шумов стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм. Дважды у Причепиловки боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра +82 мм и станковых противотанковых гранатометов боевики устроили вблизи Новолуганского. Дважды неподалеку от Зайцево велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В тренде
Шторм у берегов Одессы: терпит бедствие танкер, появились фото и видео

"Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - рассказали в ООС.

Напомним, 21 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое военнослужащих получили травмы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиковПолитика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...