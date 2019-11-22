У ВСУ новые потери на Донбассе: один боец ранен, другой погиб

Российские вооруженные формирования и их пособники продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил Украины, уточнив, что оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня и минские договоренности, в результате чего один ВСУ боец был ранен.
В частности, боевики стреляли:
- неподалеку Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм;
- дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- у Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку Невельского – из станковых противотанковых гранатометов;
- около Тарамчука – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил 1 наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", – уточнили в ООС.
Напомним, 20 ноября боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Семеро военнослужащих получили ранения.
Также мы сообщали о смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева.
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