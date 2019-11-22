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У ВСУ новые потери на Донбассе: один боец ранен, другой погиб

22 ноября, 19:27

С начала суток оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня

Российские вооруженные формирования и их пособники продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил Украины, уточнив, что оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня и минские договоренности, в результате чего один ВСУ боец был ранен.

В частности, боевики стреляли:

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  • неподалеку Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм;
  • дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Невельского – из станковых противотанковых гранатометов;
  • около Тарамчука – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил 1 наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", – уточнили в ООС.

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Напомним, 20 ноября боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Семеро военнослужащих получили ранения.

Также мы сообщали о смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Талаковка война на Донбассе Новгородское потери ВСУ ООС шумы Тарамчук

Источник: Сегодня

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