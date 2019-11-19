14 обстрелов и раненый боец: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 18 ноября, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранен один военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили семь обстрелов. Дважды у Новомихайловки стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Лебединского велся огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Березовой – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Талаковки и Гнутово боевики ударили из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано семь вражеских обстрелов. Неподалеку Крымского велся огонь из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще два обстрела из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики устроили вблизи Луганского. Еще дважды у Новотошковского оккупанты ударили из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Неподалеку Травневого и Гладосово стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 18 ноября, на Приазовье, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Напомним, 17 ноября боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Кроме того, ранее в ВСУ назвали имя участника операции Объединенных сил, который погиб в результате обстрелов в Луганской области 14 ноября- им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама