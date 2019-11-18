Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 17 ноября, боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах украинских военных нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили девять обстрелов. У Новомихайловки велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм. Еще два обстрела из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты устроили вблизи Красногоровки. Дважды велся огонь из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Лебединского. А вблизи Авдеевки оккупанты два раза ударили из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Павлополя боевики применили стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили семь обстрелов. Неподалеку Крымского велся огонь из противотанковых ракетных комплексов. Два раза у Луганского боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Еще дважды неподалеку Новолуганского оккупанты применили ручные противотанковые, автоматические и подствольные гранатометы и стрелковое оружие. У Троицкого стреляли из СПГ и автоматических гранатометов, вблизи Травневого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - рассказали в ООС.

Как сообщалось,16 ноября враг не менее 15 раз нарушил Минские договоренности, в результате чего один боец погиб.

Кроме того, ранее в ВСУ назвали имя участника операции Объединенных сил, который погиб в результате обстрелов в Луганской области 14 ноября - им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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