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Боевики снова ударили по украинским военным: подробности

22 сентября, 07:28

Боевики на Донбассе продолжают применять запрещенные минскими соглашениями вооружения

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза неподалеку Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • неподалеку от Южного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новозвановка – из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Майорская – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганское, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики снова ударили по украинским военным. В результате обстрелов двое бойцов получили ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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боевики минские соглашения ООС

Источник: Сегодня

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