На Донбассе боевики продолжают обстрелы: потери ВСУ растут

Facebook 93-й омбр ВСУ "Холодный Яр"

В ходе текущих суток местные боевики и российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных "Минском" 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по позициям Объединенных сил:

трижды неподалеку Павлополя с направления Украинского и Сосновского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУРов;

вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска – из ручных противотанковых гранатометов;

у Новоселовки с направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

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вблизи Водяного с направления Пикузов – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска семь раз обстреляли наши позиции:

неподалеку Золотого с направления Первомайска – из стрелкового оружия;

трижды у Зайцево – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирование. Ранее сообщалось об одном раненом и одном травмированном .

Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

А тем временем стало известно, что Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие. Волонтеры рассказали, для чего оккупантам специальное вооружение и против чего оно применяется.

Отметим, недавно в Луганской области жители трех городов остались без воды. Подробнее смотрите в сюжете:

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