На Донбассе боевики продолжают обстрелы: потери ВСУ растут

В ходе текущих суток местные боевики и российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных "Минском" 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по позициям Объединенных сил:
трижды неподалеку Павлополя с направления Украинского и Сосновского – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и ПТУРов;
вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска – из ручных противотанковых гранатометов;
у Новоселовки с направления Васильевки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного с направления Пикузов – из минометов калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска семь раз обстреляли наши позиции:
неподалеку Золотого с направления Первомайска – из стрелкового оружия;
трижды у Зайцево – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.
В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирование. Ранее сообщалось об одном раненом и одном травмированном .
Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
А тем временем стало известно, что Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие. Волонтеры рассказали, для чего оккупантам специальное вооружение и против чего оно применяется.
Отметим, недавно в Луганской области жители трех городов остались без воды. Подробнее смотрите в сюжете:
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