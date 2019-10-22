На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет

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За прошлые сутки, 21 октября, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь среди ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. Дважды у Пищевиков велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Талаковки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Водяного на Приазовье оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого в ход пошли стрелковое оружие и гранатометы различных систем. В районе Красногоровки российские наемники ударили из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Широкино – из стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов. Трижды боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия у Орехова. Еще три обстрела они устроили из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи Золотого-4. В районе Попасной оккупанты ударили из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Неподалеку Зайцево были применены гранатометы различных систем и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 20 октября на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Также ранее в ВСУ рассказали о грядущей широкомасштабной военной агрессии России на границе с Беларусью и Бессарабией. Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран озвучил тревожные новости для Украины.

А тем временем на Донбассе по-прежнему напряженная обстановка. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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