Их звали "киборгами": 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как это было

26 мая исполняется шестая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт им. Сергея Прокофьева (ДАП). Именно в ночь на 26 мая сторонники т.н. "ДНР" попытались захватить ДАП, который имел стратегическое значение для переброски войск и военных грузов, а также стоял на пути к Пескам и Авдеевке. Оборона Донецкого аэропорта продлилась 242 дня – 21 января 2015-го стало последним днем, когда его территорию удерживали украинские военные. Давайте вспомним, как это было, в специальном материале сайта "Сегодня".

60% военной помощи от РФ уходило на штурм ДАПа

Сегодня когда-то один из лучших аэропортов Украины находится на оккупированной территории и напоминает поверхность Луны, испещренную воронками и кратерами. А от зданий аэропорта, который мог принимать больше миллиона пассажиров в год, остались лишь кое-где уцелевшие опоры. А ведь после реконструкции в 2012-м ДАП превратился в одну из главных достопримечательностей Донецка – "усиленный" новым терминалом, он был готов принимать 1,1 миллиона человек в год.

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В ночь с 25 на 26 мая 2014-го воздушные врата Донецка открылись войне. Аэропорт захватили вооруженные боевики, но затем его отбили украинские военные. В первый же день боев, 26 мая, боевики понесли масштабные потери (в разных источниках называются цифры от 40 до 100 погибших).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

"26 мая подразделения армейского спецназа при поддержке боевой авиации нанесли удар по террористам, которые пытались взять под контроль международный аэропорт Донецка. Была задействована штурмовая и армейская авиации, проведена высадка десанта. Украинские подразделения действовали быстро и эффективно – были убиты около 45 боевиков, еще несколько десятков ранены. Треть батальона "Восток" была уничтожена силами АТО. В рядах боевиков началась паника, некоторые лидеры террористов поспешно покинули город. Украинские подразделения закрепились в районе аэропорта", – говорилось в сообщении СНБО.

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Около семи вечера вместе с ранеными боевики отступили, но с тех пор отряды т.н. "ДНР" и российских войск регулярно пытались захватить ДАП.

Осенью 2014-го до 60% всех прибывающих на Донбасс российских вооруженных сил шли на усиление группировки в районе Донецкого аэропорта. Об этом сообщал координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Прибывающие из России боеприпасы активно перебрасываются в район аэропорта в Донецке. Сюда направляется порядка 50-60% всех минометных мин, артиллерийских и реактивных снарядов, прибывающих из РФ", – сообщал Тымчук в одной из своих ежедневных сводок.

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Фото: facebook.com/Юрий Мысягин

Уже тогда создавалась инфраструктура для ремонта боевой техники, которая была повреждена во время попыток взять ДАП.

"На Снежнянском машиностроительном заводе (г.Снежное) создана база по ремонту и восстановлению вооружений и техники террористов. Прибывающая на ремонт техника в основном участвовала в боях под Луганском, Донецком, Амвросиевкой, Кутейниково и Старобешево. Передовая база ремонта и обслуживания боевой техники боевиков создана на базе ООО "Углемаш" в Донецке", - писал Тымчук.

Боевики не забирали своих убитых из ДАПа

После 17 сентября наступление стало особенно массированным, интенсивные атаки на аэропорт не прекращались весь октябрь.

Экс-глава внешней разведки Николай Маломуж в октябре 2014 сообщил о применении в атаках на аэропорт российской системы залпового огня "Тюльпан", отмечая, что она специально применяется для разрушения укреплений.

"Применялись танки, БТР, самоходные артиллерийские установки. Впоследствии стали применять системы "Град", "Ураган". А теперь подтянули систему "Тюльпан", чрезвычайно мощную, с боезарядами до 130 килограммов, которые используются для нанесения ударов по блиндажам, укрепленных сооружениях. На вооружении украинской армии "тюльпанов" нет. Это русское оружие", – говорил Маломуж в эфире Радио Свобода.

К тому моменту террористы продолжали обстреливать аэропорт свыше четырех месяцев. В результате ежедневного артобстрела центральный холл терминала получил серьезные разрушения – практически все стеклянные конструкции посыпались. Также была сильно повреждена кровля терминала: на полу холла были разбросаны многочисленные остатки облицовки потолка.

"По словам экспертов, аэродром имени Сергея Прокофьева стал местом самых ожесточенных боев между солдатами АТО и боевиками. Защитники аэропорта – кадровые и добровольческие подразделения. За смелость и ярость в бою их в народе прозвали "киборгами". Попасть на территорию аэропорта можно только внутри бронемашины. Внутри журналисты увидели много убитых боевиков – особенно много тел возле диспетчерской башни, за которую постоянно идут бои. По словам силовиков, они предлагали террористам забрать своих погибших, даже гарантировали прекращение огня, но те так и не забрали своих убитых. Есть погибшие и среди украинских военных, много раненых. Солдат прямо из-под обстрелов забирают на бронемашинах и отвозят в госпитали", – писал сайт "Сегодня" в октябре 2014-го в материале "Самый жестокий бой: как и зачем удерживают аэропорт Донецка украинские "киборги".

По словам наших военных, боевики могли начать стрельбу внезапно, в любой момент. По дороге,так как она простреливается, бойцы передвигались перебежками. А вот по улице, как оказалось можно ходить спокойно, так как боевые точки противника уничтожают члены батальона "Днепр-1".

"Основная задача их – отогнать нас на Карловку, а то и в Красноармейск, и захватить аэропорт", – рассказывали украинские военные осенью 2014-го.

Последние месяцы обороны

Вышка ДАПа на момент сдачи объекта в эксплуатацию была самой высокой в стране. 51-метровая вышка, возвышающаяся над Донецкой степью стала символом обороны аэропорта. Многие дни по бетонной башне била артиллерия, но конструкция продолжала стоять. Лишь под конец обороны, 13 января 2015-го, вышка, которая на тот момент удерживалась украинскими военными, рухнула.

"Не выдержали конструкции на верхних этажах. Предположительно, она обрушилась не вся. Все это время, диспетчерская вышка и новый терминал находятся под нашим контролем", – заявил тогда в комментарии для сайта "Сегодня" спикер военных Роман Туровец.

На следующий день, 14 января, сепаратисты стали распространять через российские СМИ сообщения о том, что украинские военные покидают территорию аэропорта, но в штабе АТО эту информацию опровергли.В действительности на финальных этапах обороны украинские защитники удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировали боевики.

В тот же день боевики выдвинули "киборгам" ультиматум – либо оставить аэропорт, либо погибнуть. Военные выбрали бой, и с того момента столкновения в аэропорту уже не утихали. Ситуацию под личный контроль взяло военное командование – туда приехали тогдашние руководители Генштаба и Минобороны, секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Самое трудное было, когда нас забрасывали газом. Мы думали, что это просто дымовухи, но это был какой-то газ – глаза слезятся, ничего не видишь, от кашля аж выворачивает. В тот момент началась какая-то паника, и это было самое трудное. Затем мы наловчились – стреляли по ним и они выходили из строя", – рассказывалдесантник Виталий Пясецкий о том, как боевики пытались "вытравить" защитников аэропорта с помощью газовых гранат.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Но бои за аэропорт продолжались, и украинские военные, вопреки прогнозам сепаратистов, продолжали бороться за позиции, хотя ДАП фактически перестал существовать, окончательно превратившись в руины.

"Целый день 20 января было тихо и это немного нас насторожило. Как оказалось, под перекрытием, где мы размещались, заложили три тонны тротила. От взрыва этажи вниз проваливались, ребята, которые сидели посередине, попадали вниз. Из 60 человек в одно мгновение осталось около 20-ти, из которых восемь оказались под завалами в очень тяжелом состоянии. Я остался жив, потому что сел сбоку на фундамент покурить. Откопал автомат и побежал держать оборону. Враг понял, что не со всеми расправился. Но держаться уже не было сил. Пятеро за ночь умерли от ран. Трое оставались тяжело ранеными, из них двум перебило ноги. Трудно было смотреть, как они мучаются, а помочь ничем не могли. Офицеров среди нас уже не было. Старшина пошел к сепаратистам договариваться, что мы бросаем оружие, забираем раненых и они нас отпускают. Сепаратисты не согласились на такие условия. Они сообщили, если хотим спастись, то надо сдаваться. У меня в то время осталось всего четыре рожка патронов, не больше и у побратимов. Когда поняли, что помощи ждать бесполезно, то чтобы спасти раненых, старшина принял решение утром 21 января сдаться в плен. В общем нас осталось 16 человек", – вспоминал боец Ярослав Гавянц.

Зачем так важно было удержать ДАП

По данным СНБО, Донецкий аэропорт являлся наиболее удобным плацдармом для наступления.

"Есть целесообразность его удержания, эта целесообразность сформулирована руководством штаба АТО, поскольку это один из наиболее удобных плацдармов, с которого украинские военные могут начать наступление и освобождение столицы Донбасса – города Донецка", – говорил в первые дни боев за ДАП спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

Одна из возможных причин упорных боев за Донецкий аэропорт также могла заключаться в том, что боевики хотели оттянуть украинские войска с южного направления.

"Я так думаю, противник пытается за счет этого оттянуть войска с юга, а именно с мариупольского направления. Сосредоточив там силы и начав хотя бы имитацию боевых действий, они могут обеспечить новые мирные переговоры по поводу предоставления России транзитного коридора в Крым на зимнее время", – комментировал в те дни сайту "Сегодня" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Справка. Новый международный терминал Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева был открыт 14 мая 2012 года, перед стартом чемпионата Европы по футболу "Евро-2012". Новенький семиэтажный терминал обладал пропускной способностью 3 100 пассажиров в час – таким образом Донецкий аэропорт стал на несколько лет одним из трех крупнейших авиагаваней Украины.

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