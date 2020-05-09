9 мая на Донбассе: Донецк превратили в "Сталино" и развесили плакаты по городу

Сегодня Украина отмечает 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Несмотря на карантин, на подконтрольных территориях Донбасса в этот день запланированы 290 мероприятий и 50 автопробегов, в которых будут участвовать более 1400 граждан. Как сообщили в МВД, порядок будут охранять более 6,5 тыс. полицейских и 1,4 тыс. нацгвардейцев.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полиция не исключает провокаций и уже сейчас проводит предупредительную работу.

"Мы не становимся на ту или иную сторону, мы имеем право только отстаивать точку зрения закона, – заявил Игорь Клименко. – А по закону у нас продолжаются карантинные меры. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не нужно штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Нужно обеспечить им беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер".

Как мы выяснили, на оккупированных территориях Донбасса 9 мая намерены отпраздновать по-своему. Главари т.н. "ДНР" отказались от проведения парада Победы, а вместо него прибегли к символизму.

"Смешно, но факт остается фактом – впервые за время Независимости Украины Донецк встретит этот праздник уже как город Сталино. В городе как никогда много символизма – на окнах многих зданий наклеены бумажные цифры "9", они, кстати, есть даже на подъездах. На центральной площади установили инсталляционную фигуру в виде слова "Победа". В городе множество плакатов с надписями о том, как здесь уважают ветеранов. Но на деле люди уважаемого возраста не имеют возможности купить себе порой лекарств и просят знакомых или родственников покупать их на мирных территориях Украины. Теперь они говорят, что вовсе не о такой старости мечтали. Насколько я знаю, им сказали в этот день даже не выходить из дома из-за карантина", – рассказала нам внучка одного из ветеранов, который остался жить в Донецке.

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Политолог Владимир Фесенко в комментарии для сайта "Сегодня" так оценил ситуацию на оккупированных территориях:

"Дело в том, что праздник 9 Мая – единственный в России, который объединяет большинство населения. Он стал культовым. Более того, такая символика как георгиевская лента активно использовалась в событиях 2014 года. Поэтому, этот праздник, к сожалению, был приватизирован Путиным и стал использоваться в пропагандистских целях для противопоставления одних украинцев другим, для разделения с Украиной".

Напомним, ранее стало известно. что в Киеве 9 мая перекроют центр города и полиция намерена проводить поверхностный осмотр посетителей мест для возложения цветов.

А вот как Украина и Европа отмечали 8 мая – День памяти и примирения:

Видео: Reuters

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