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  1. Последние новости Украины

День победы над нацизмом: как правильно отметить 9 мая

9 мая, 07:04

Юрий Божко

В этом году карантин помешал возложению цветов и массовым мероприятиям

В субботу, 9 мая, в Украине отмечается государственный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Несмотря на то, что традиционно 9 мая отмечался, как День Победы, с 2015 года празднование было "разделено": Верховная Рада, по рекомендации ООН, установила отмечать 8 мая, как День памяти и примирения, как и по всей Европе. А 9 мая по традиции в Украине отмечается День победы над нацизмом.

Некоторые традиции празднования Дня Победы, которые были до 2015 года и сохраняются сегодня в некоторых странах постсоветского пространства, сегодня в Украине неприемлемы. Напомним, что в Украине принят Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрещает публично использовать символику коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

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Среди таковых – изображение флага, герба и других символов СССР и союзных республик, в частности серпа с молотом и пятиконечной звезды. Разумеется, запрет не распространяется на символику, имеющуюся, к примеру, на боевых наградах или юбилейных медалях – Украина чтит заслуги ветеранов. Не касается он также оригиналов боевых знамен.

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Запрещена в нашей стране и пропаганда так называемой "георгиевской ленты" – символа, под которым российские агрессоры и сепаратисты Крыма и Донбасса оккупировали украинские земли и убивали граждан Украины. Публичное появление с георгиевской лентой (если, конечно, она не является элементом боевой или юбилейной награды) карается серьезным штрафом, а повторное правонарушение может повлечь за собой административный арест.

Обычно 8 и 9 мая в каждом населенном пункте нашей страны проходит обширная программа, предполагающая как чествование ветеранов, так и возложение цветов к памятникам воинам, к мемориалам жертв нацистских преступлений. Законом установлено, что в эти дни у Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса устанавливается почетный караул. Но в этом году в связи с карантином Украина не организовывает мероприятия ко Дню памяти и примирения (8 мая) и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

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Как Украина вместе с Европой отмечала День памяти и примирения, смотрите в сюжете "Сегодня":

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День победы 9 мая день памяти закон награды традиции возложение цветов

Источник: Сегодня

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