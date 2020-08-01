Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записи

Международная следственная группа в рамках расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует "глава" аннексированного Крыма – Сергей Аксенов.

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Согласно опубликованному расследованию, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма, пишет портал Крым.Реалии.

"(...) Владимир Иванович, да? – Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. – Э… Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди… Я сам из Симферополя", – говорится в первом фрагменте переговоров.

По данным группы расследователей Bellingcat, Владимир Иванович – заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими наемниками собирался на Донбасс. Сконтактировал их именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

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В середине апреля 2014 года отряд Игоря Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Как рассказывал сам Гиркин, в его группе был Арсен Павлов (Моторола). Отмечается, что именно таким образом они оказались на востоке Украины.

"Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь – помощник "Первого". – Да, слушаю. – Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать. – (...) Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток. (…) Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись", - говорится в другой части переговоров.

Отмечается, что "Первым", видимо, был Сергей Аксенов, а Михаил – его помощником.

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Также 8 июня Аксенов и Гиркин общались по телефону лично. Гиркин тогда просил о военной помощи, без которой террористы "ДНР" могли бы потерять захваченные территории: "Первому" даю. – Здорово, Гир. – Привет. Желаю здоровья. – (...) Но ты понимаешь ситуацию? Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. – Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта".

В Международной следственной группе подчеркнули, что переговоры Гиркина и Аксенова являются еще одним доказательством поставок Россией оружия на Донбасс.

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"Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским "лидером" Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 года. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом", – подчеркнул руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

В свою очередь в Офисе Генерального прокурора Украины отказались комментировать участие Аксенова в оккупации Донбасса, поскольку расследование еще продолжается.

Напомним, что с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек, прошло уже шесть лет. Все это время Международная следственная группа (JIT) из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Также стало известно, что Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск к России как стране, ответственной за случившееся.

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