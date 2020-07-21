Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России

В команде обвинения на суде по делу о сбитом Россией "Боинге" произошли изменения

Остановленные 4 июля судебные заседания по делу об авиакатастрофе малайзийского "Боинга" MH17 на Донбассе возобновятся 31 августа, но рассмотрение по существу в этом году может не начаться.

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Об этом 21 июля заявили в пресс-службе прокуратуры Нидерландов.

"Судебный процесс по делу MH17 возобновится 31 августа. Однако рассмотрение дела по существу не ожидается ранее 2021 года", – заявили в ведомстве.

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Также стало известно об изменении в команде обвинения: вместо прокурора Деди Вуи-А-Цой доказывать вину России в трагедии будет Манон Риддербекс. Вуи-А-Цой была вынуждена покинуть команду, поскольку получила должность в прокуратуре Роттердама.

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В прокуратуре отметили, что Риддербекс активно участвовала в расследование крушения MH17 с 2014 года и "обладает обширными знаниями и опытом". Два других прокурора – Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе – остаются на своих местах.

Напомним, что на прошлой неделе исполнилось шесть лет с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек. Все это время Международная следственная группа (JIT) из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

А в этом месяце стало известно, что Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск к России как стране, ответственной за случившееся.

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