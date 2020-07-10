Нидерланды подали на Россию в международный суд из-за сбитого "Боинга"

Спустя шесть лет после авиакатастрофы малайзийского лайнера на Донбассе и после начала суда над обвиняемыми, Нидерланды приняли решение подать в Европейский суд по правам человека иск к России как стране, ответственной за случившееся.

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Об этом 10 июля заявили на сайте Министерства иностранных дел Нидерландов.

"Подавая это межгосударственное ходатайство, правительство делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17", — гласит коммюнике внешнеполитического ведомства.

Документы по авиакатастрофе приобщат и к индивидуальным искам, которые подали к России родственники жертв крушения.

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"Достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 является и останется высшим приоритетом правительства. Совершая этот шаг – передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, как в высшей мере поддерживая заявления родственников жертв – мы приближаемся к этой цели", – заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

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Об этом также будет уведомлен Совет Безопасности ООН.

Напомним, что самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на востоке Украины с российской зенитно-ракетной установки "Бук".

17 июля 2014 года. Судебный процесс начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом. Из-за всемирной пандемии коронавируса процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

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