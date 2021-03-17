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Арестович предсказал еще 15 лет войны

17 марта, 23:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спикер Украины в ТКГ прогнозирует еще один украинско-российский конфликт

Украина стремится к решению ситуации на Донбассе дипломатическим путем, но в ближайшие 15 лет нужно быть готовыми к полномасштабному конфликту.

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Такое мнение выразил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в "Ток-шоу №1" с Василием Головановым на канале "Украина 24".

"Надо решать (ситуацию на Донбассе. – Ред.) политико-дипломатическим путем, но готовить сферу безопасности и обороны к возможному полномасштабному конфликту", – заявил он.

Арестович считает, что военные конфликты "всех со всеми" в мире будут продолжатся по меньшей мере до 2035 года и Украине не удастся оставаться в стороне.

"Мы будем иметь дело с войной всех против всех в серых зонах. Такая мировая саванна наступила – по крайней мере до 2035 года будут продолжаться военные конфликты во всех сферах, конфликты всех со всеми. И Украина, как страна, которая находится на рубеже геополитических эпох, мы точно не пройдем мимо этого. Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя", – заявил спикер Украины в ТКГ.

По его словам, основная задача для нашего государства сейчас – стать настолько сильным, чтобы каждый потенциальный агрессор понимал, что "очень дорого воевать с Украиной, чтобы военные действия даже не рассматривались".

Напомним, 16 марта разведка сообщила, что оба "армейских корпуса" боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" приведены в полную боевую готовность.

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Ранее появилась информация, что боевики усиливают свои позиции на передовой и подтягивают запрещенное вооружение, при этом пытаясь спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

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война Донбасс ТКГ Алексей Арестович
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