На Донбассе боевики подтягивают силы: тревожные разведданные с передовой

Оккупанты пытаются спровоцировать украинских военных на открытие огня и обвинить в срыве перемирия

Боевики не прекращают обстрелы. Более того, они усиливают свои позиции на передовой, подтягивают и запрещенное вооружение. При этом пытаются спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные отмечают, что Россия наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины, а также продолжает проводить мероприятия провокационного характера.

Так, противник осуществляет обстрелы позиций Объединенных сил, прежде всего в темное время суток, для нанесения потерь личному составу и провоцирует на ответный огонь с последующим обвинением ВСУ в нарушении перемирия.

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Кроме того, вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, подвозят боеприпасы в подразделения на передовой.

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Видео: Сегодня

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