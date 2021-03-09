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На Донбассе боевики подтягивают силы: тревожные разведданные с передовой

9 марта, 16:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты пытаются спровоцировать украинских военных на открытие огня и обвинить в срыве перемирия

Боевики не прекращают обстрелы. Более того, они усиливают свои позиции на передовой, подтягивают и запрещенное вооружение. При этом пытаются спровоцировать украинских военных на нарушение режима прекращения огня.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные отмечают, что Россия наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины, а также продолжает проводить мероприятия провокационного характера.

Так, противник осуществляет обстрелы позиций Объединенных сил, прежде всего в темное время суток, для нанесения потерь личному составу и провоцирует на ответный огонь с последующим обвинением ВСУ в нарушении перемирия.

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Кроме того, вдоль линии соприкосновения оккупанты оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, подвозят боеприпасы в подразделения на передовой.

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Как сообщали новости "Сегодня", наемники из России готовятся к наступлению на Донбассе. Правозащитники рассказали о военных колоннах, которые заходят из РФ на Донбасс.

Также мы писали, как бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ.

Видео: Сегодня

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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