Артиллерия и авиация прикрывали пехоту: видео учений на Донбассе

Пока на передовой ВСУ держат оборону, в тылу военные тоже не сидят сложа руки

На Донбассе украинская армия провела учения с применением пехоты, артиллерии и армейской авиации.

В течение двух дней на одном из полигонов неподалеку Мариуполя проходили ротные тактические учения с боевой стрельбой.

Особенностью стало то, что военнослужащие тренировались выполнять боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника. Действия пехоты поддерживала артиллерия и армейская авиация.

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Видео: ООС

Отметим, что в связи с общенациональными мерами по всей Украине ВСУ "объявили войну" коронавирусу. Генштаб дал инструкции командующим видов, родов войск (сил), руководителям структурных подразделений Генерального штаба и органам военного управления. В Генштабе рассказали об ограничительных мерах.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце февраля Объединенные силы провели учения по отражению возможного прорыва вражеского десанта с моря. На побережье Азовского моря были проведены двухдневные тактические маневры с боевой стрельбой под названием "Попутный ветер". Согласно легенде учений – со стороны моря был замечен противник и даже успел высадиться на берег. Видео масштабных учений.

А в ноябре прошлого года на Донбассе прошли масштабные танковые учения. Подробней смотрите в сюжете:

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