ВСУ "объявили войну" коронавирусу: в Генштабе рассказали об ограничительных мерах

Из-за коронавируса в Украине ограничительные меры дошли и до армии. В Вооруженных силах приняли меры для предотвращения заражения военных и возможного распространения вируса на военных объектах и в зоне боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб проинформировал всех командующих видов, родов войск (сил), руководителей структурных подразделений Генерального штаба и органов военного управления о следующих мерах:

запрещаются служебные командировки должностных лиц в органы военного управления и командировки за границу;

разрешается государственным служащим (с разрешения командования) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;

необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования в служебных помещениях (на рабочих местах), осуществлять постоянное их проветривания и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;

ограничивается проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;

командиры должна организовать и обеспечить безусловное выполнение плана мероприятий по недопущению попадания и распространения в воинских частях коронавируса.

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"Всем Вооруженным силам Украины доведены рекомендации, касающиеся применения гигиенических правил, ограничения или приостановления участия в учебных и массовых мероприятиях, ограничение или полностью приостановление поездок в районы повышенного риска заболевания, проведение информационных мероприятий в сфере профилактики", – сообщили в Генштабе.

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На сегодняшний день в Украине официально подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два случая оказались летальными. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространения вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение. Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 20. Больше читайте в материале "Карантин и коронавирус: все о ситуации в Украине и мире".

В то же время 17 марта на внеочередном заседании парламент принял срочные меры в связи с опасной ситуацией в стране. Установили и надбавки для врачей, и отпуска для украинцев, ввели наказание для нарушителей карантина. Что еще приняла Верховная Рада для борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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