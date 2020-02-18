Атака на Донбассе стоила боевикам очень дорого: в ВСУ уточнили потери врага

ВСУ ведет с оккупантами переговоры о том, чтоб забрать тела погибших с поля боя

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Украинским военным стало известно еще о большем количестве погибших после наступления боевиков на позиции украинских военных на Донбассе18 февраля.

Как сообщил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, в результате ответного огня погибли четыре боевика оккупантов и еще шестеро были ранены.

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Ранее в пресс-центре Операции объединенных сил сообщали об одном убитом и четырех раненых противниках.

Кроме того, по словам Хомчака, погибшие – как со стороны боевиков, так и один военнослужащий ВСУ – остались на поле боя. После запроса режима "тишины" начались переговоры о том, чтобы стороны могли забрать тела.

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Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

/ Фото: Сегодня

Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

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