Атака диверсантов под Новотошковским: что осталось от уничтоженного боевика (видео)

Боевики потерпели поражение в бою с ВСУ – отступили и бросили тело своего товарища

Украинские военные на днях отразили атаку диверсионно-разведывательной группы на Луганском направлении: ликвидировали одного боевика и эвакуировали его с поля боя. Бойцы 93-й бригады "Холодный яр" в Facebook показали видео снаряжения убитого.

Отмечается, что бой произошел в ночь на 22 февраля.

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"Российская террористическая диверсионно-разведывательная группа снова попыталась прорваться на позиции наших защитников. Холодноярцы отбили наступление. Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать. Брюки и разгрузка наемника – цвета "российского пикселя". Военные ботинки российского производства. При нем был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 и граната РГД-5", – говорится в сообщении.

Видео: Facebook/93 бригада

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций в районе Новотошковского. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной – боевики не прекращают обстрелы. За прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное вооружение – минометы различных калибров.

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