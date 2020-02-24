Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Атака диверсантов под Новотошковским: что осталось от уничтоженного боевика (видео)

24 февраля, 10:59

Боевики потерпели поражение в бою с ВСУ – отступили и бросили тело своего товарища

Украинские военные на днях отразили атаку диверсионно-разведывательной группы на Луганском направлении: ликвидировали одного боевика и эвакуировали его с поля боя. Бойцы 93-й бригады "Холодный яр" в Facebook показали видео снаряжения убитого.

Отмечается, что бой произошел в ночь на 22 февраля.

Реклама

"Российская террористическая диверсионно-разведывательная группа снова попыталась прорваться на позиции наших защитников. Холодноярцы отбили наступление. Враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника, которое нашим армейцам удалось эвакуировать. Брюки и разгрузка наемника – цвета "российского пикселя". Военные ботинки российского производства. При нем был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 и граната РГД-5", – говорится в сообщении.

В тренде
Ванна картошки и платные "комнаты для длительных свиданий": Малюська показал СИЗО в Виннице
Видео: Facebook/93 бригада

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций в районе Новотошковского. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной – боевики не прекращают обстрелы. За прошедшие сутки, 23 февраля, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное вооружение – минометы различных калибров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевик диверсант ДРГ 93 бригада

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документаРоссия
"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в ДонецкДонбасс
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...