Авиация в небе. Пожар на Донбассе тушат вертолетами – видео

К тушению масштабных пожаров в Луганской области привлекли авиацию. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов.
Видео с места ЧП:
Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.
Ранее мы сообщали, что пожары под Северодонецком уничтожают дома.
Также напомним, боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА.
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