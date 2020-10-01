Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Авиация в небе. Пожар на Донбассе тушат вертолетами – видео

1 октября, 09:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С огнем все еще борются спасатели

К тушению масштабных пожаров в Луганской области привлекли авиацию. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов.

Реклама

Видео с места ЧП:

Фото: Александр Махов, "Сегодня"

Напомним, по фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас устанавливается количество поврежденных зданий и сооружений в населенных пунктах, а также размер ущерба.

В тренде
В Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США

Ранее мы сообщали, что пожары под Северодонецком уничтожают дома.

Также напомним, боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Донбасс вертолеты пожар тушение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять