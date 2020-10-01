Люди остаются без крова: пожары под Северодонецком уничтожают дома (видео)

В Луганской области недалеко от Северодонецка быстрыми темпами распространяются лесные пожары.

Реклама

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В нескольких населенных пунктах Луганской области лесные пожары перекинулся на жилые дома. Проводится эвакуация населения.

Огонь распространился на территорию села Муратово, Вороново и другие поселки.

В тренде В Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США

Ранее новости "Сегодня" писали, что для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17.

Реклама

Также сообщалось, что эвакуация может понадобиться и Северодонецку. Известно, что в городе нечем дышать из-за сильного смога, наблюдались отключения электричества и интернета.

Ранее мы писали о том, что в лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама