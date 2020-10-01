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Люди остаются без крова: пожары под Северодонецком уничтожают дома (видео)

1 октября, 03:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Лесные пожары дошли до города Северодонецка

В Луганской области недалеко от Северодонецка быстрыми темпами распространяются лесные пожары.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В нескольких населенных пунктах Луганской области лесные пожары перекинулся на жилые дома. Проводится эвакуация населения.

Огонь распространился на территорию села Муратово, Вороново и другие поселки.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17.

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Также сообщалось, что эвакуация может понадобиться и Северодонецку. Известно, что в городе нечем дышать из-за сильного смога, наблюдались отключения электричества и интернета.

Ранее мы писали о том, что в лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.

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Донбасс Северодонецк Луганская область пожар
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