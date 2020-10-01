Люди остаются без крова: пожары под Северодонецком уничтожают дома (видео)

В Луганской области недалеко от Северодонецка быстрыми темпами распространяются лесные пожары.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В нескольких населенных пунктах Луганской области лесные пожары перекинулся на жилые дома. Проводится эвакуация населения.
Огонь распространился на территорию села Муратово, Вороново и другие поселки.
Ранее новости "Сегодня" писали, что для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17.
Также сообщалось, что эвакуация может понадобиться и Северодонецку. Известно, что в городе нечем дышать из-за сильного смога, наблюдались отключения электричества и интернета.
Ранее мы писали о том, что в лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.
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